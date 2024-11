Hat aktuell gut lachen: Viktorija Golubic. Foto: AFP

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Viktorija Golubic verbessert sich in der Tennis-Weltrangliste um 58 Positionen auf Platz 105. Sie überholt Jil Teichmann und ist wieder die Nummer 1 der Schweiz im Ranking.

Dank des Turniersiegs in Jiujiang im Südosten Chinas – ihrem erst zweiten nach dem Heimturnier in Gstaad vor acht Jahren – darf sich die 32-jährige Golubic sogar Hoffnungen machen, im Januar ohne den Umweg über die Qualifikation am Australian Open teilnehmen zu dürfen.

Belinda Bencic taucht in der Weltrangliste nach ihrem Comeback am ITF-Turnier in Hamburg noch nicht wieder auf. Erst wer drei Turniere binnen eines Jahres in der Wertung hat, wird wieder geführt.