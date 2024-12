Schweizer Team am United Cup ausgeschieden

Für Belinda Bencic und Dominic Stricker endet der United Cup frühzeitig. Foto: Getty Images

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Das Schweizer Team scheidet beim United Cup in Australien nach den Gruppenspielen aus. Die Qualifikation für die Viertelfinals ist nicht mehr möglich.

Der Modus des Wettkampfs mit gemischten Equipen sieht vor, dass die Gewinner der sechs Gruppen plus der beste Zweitplatzierte der jeweils drei Gruppen in den Spielorten Sydney und Perth die Viertelfinals erreichen.

Das Schweizer Team mit Dominic Stricker und Belinda Bencic hat seine Begegnungen gegen Frankreich (2:1) und gegen Italien (0:3) in Sydney ausgetragen. Gleichenorts wird mindestens der Zweite der Gruppe mit Grossbritannien, Argentinien und Australien nach Abschluss der Vorrunde in Bezug auf das Abschneiden in den einzelnen Partien besser dastehen als die Schweiz.