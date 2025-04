1/5 Muss länger auf der Tribüne Platz nehmen: Max Purcell. Foto: Getty Images for ITF

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Der australische Dopingsünder Max Purcell (27) muss lange aussetzen. Wegen illegaler Infusionen wird Purcell für 18 Monate gesperrt. Der Tennis-Star akzeptiert die Sperre. Purcell, der im letzten Jahr im Doppel mit Landsmann Jordan Thompson den Final der US Open gewann, hatte bereits im letzten Dezember den Verstoss eingestanden. Daraufhin beantragte der Australier eine vorläufige Sperre, die am 12. Dezember 2024 in Kraft war.

«Dieses Verfahren lief seit Monaten und hat meine Lebensqualität massiv beeinträchtigt. Ich konnte weder richtig schlafen noch essen, wollte nicht allein sein und entwickelte nervöse und ängstliche Ticks, mit denen ich noch heute täglich kämpfe. Ich konnte nichts geniessen, ohne ständig an den Fall und die endlosen Möglichkeiten einer möglichen Sanktion zu denken», schreibt Purcell am Dienstagmorgen auf Instagram. «Ich bin unglaublich erleichtert, dass dies nun endlich hinter mir liegt und ich mein Leben wieder in die Hand nehmen kann.»

Bereits im letzten Dezember geständig

Purcell berichtete bereits im letzten Herbst auf Instagram von einer Vitamin-Infusion über dem zulässigen Wert von 100 Milliliter. Diese sei ohne sein Wissen geschehen. Er habe dem Klinikpersonal bei einem Aufenthalt gesagt, dass er ein Profisportler sei und die Infusion unterhalb der 100-Milliliter-Grenze liegen müsse.

Der Tennis-Profi arbeitete sich 2023 im Einzel-Ranking bis auf Platz 40 vor. Im Doppel schaffte er es in der Weltrangliste sogar bis auf Platz 8. In seinem Instagram-Statement im letzten Dezember freute er sich sehr darauf, «bald wieder auf dem Platz zu stehen». Daraus wird vorerst aber noch nichts, er darf erst am 11. Juni 2026 wieder in den Tennis-Zirkus eingreifen.