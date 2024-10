Mittwochs-Splitter Swiss Indoors

Hüsler/Stricker im Doppel ohne Probleme

Ein Tag nach dem Einzel-Sieg gegen Griekspoor steht Dominic Stricker (22) am Mittwoch bereits wieder im Einsatz, diesmal im Doppel an der Seite von Marc-Andrea Hüsler (28, ATP 148). Und das Schweizer Duo spielt stark, lässt dem an Nummer 4 gesetzten Team Nys/Zielinski kaum Chancen, beansprucht aber mit mehreren Netzrollern auch immer wieder das Glück. 7:6, 6:1 gewinnen Stricker und Hüsler gegen die Vorjahresfinalisten und treffen im Viertelfinal auf den Franzosen Arthur Fils und den US-Amerikaner Ben Shelton.

Ruud wieder früh raus

Vor einem Jahr musste Casper Ruud (25) in der 2. Runde die Segel streichen, als er Dominic Strcker unterlegen hatte. Heuer kommt er gar nicht erst so weit, der Norweger scheitert schon an der Auftakthürde. Gegen Roberto Bautista Agut (36, ATP 35) verliert die Weltnummer 8 in drei Sätzen 3:6, 6:3, 3:6.