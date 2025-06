«War vielleicht letztes Match» Deutet Djokovic hier sein baldiges Karriereende an?

Novak Djokovic scheitert an den French Open im Halbfinale an einem bärenstarken Jannik Sinner. In der Pressekonferenz nach dem Spiel spricht er darüber, dass es für ihn die Abschiedsvorstellung in Paris gewesen sein könnte.

Publiziert: 09:46 Uhr | Aktualisiert: vor 42 Minuten