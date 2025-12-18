DE
Von Sports Awards ignoriert
Bencic geniesst Skiferien in St. Moritz

Belinda Bencic wurde von der WTA als Comeback Playerin of the year ausgezeichnet. Für eine Nomination bei den Sports Awards hat es jedoch nicht gereicht.
Publiziert: 11:07 Uhr
