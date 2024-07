Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

Mitte März schockte der Tod des einstigen NHL-Spielers und belarussischen Internationalen Konstantin Kolzow die Sport-Welt. Mit 42 Jahren hatte er sich dazu entschieden, seinem Leben ein Ende zu setzen.

Auch Aryna Sabalenka (26) traf das schwer. Die Tennisspielerin und Kolzow verliebten sich 2021 ineinander und waren rund drei Jahre ein Paar. Zum Zeitpunkt seines Todes waren sie allerdings bereits getrennt. «Konstantins Tod ist eine unvorstellbare Tragödie, und obwohl wir nicht mehr zusammen waren, ist mein Herz gebrochen», liess sie nach der Schocknachricht verlauten.

Gemeinsam in Imola und Paris

Zwei Monate nach Kolzows Tod zeigte sich Sabalenka mit einem neuen Mann an ihrer Seite. Gemeinsam mit ihm besuchte sie das Formel-1-Rennen in Imola (It). Dazu äussern wollte sie sich damals noch nicht. Auch nicht, als der gleiche Mann an den French Open in ihrer Box sass und sie darauf angesprochen wurde. Doch nun macht Sabalenka ihre neue Liebe offiziell.

Und das mitten in einer Zeit, in der es sportlich nicht wunschgemäss läuft. An den French Open scheiterte sie im Viertelfinal und in Wimbledon musste sie wegen einer Schulterverletzung wenige Stunden vor ihrer Erstrundenpartie Forfait geben. Hinzu kommt ihr Verzicht auf die Olympischen Spiele in Paris (Fr). Diesen begründete sie Mitte Juni mit einem zu vollen Programm. Sie wolle ihren Körper schonen.

«Liebe meines Lebens»

Das tut sie nun – am Strand und mit ihrem Freund Georgios Frangulis (35). Eindrücke davon teilen beide auf Social Media und zeigen so, wie verliebt sie ineinander sind. Frangulis ist ein erfolgreicher Geschäftsmann und CEO der Superfood-Marke Oakberry. Sein Herz schlägt aber auch für den Rennsport. So sponsert seine Firma nicht nur das Formel-1-Team Haas, sondern er ist selber auch Stock-Car-Fahrer.

Auf seinem Instagram-Profil teilt Frangulis eine Reihe Pärchenfotos und ein Video, in welchem er seine Freundin Huckepack nimmt. Worte gibts dazu keine von ihm, er setzt lediglich ein Welt-Emoji unter die Bildstrecke. Sabalenka wird da schon deutlicher. «Liebe meines Lebens», kommentiert sie. Und das dürfen nun alle wissen.

