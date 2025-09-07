Showdown um den Titel und die Nummer 1

Der Start verzögert sich

Aufgrund der verschärften Sicherheitsmassnahmen müssen sich Sinner und Alcaraz gedulden - der Start wird auf 20:30 Uhr verlegt. Wir nutzen die Chance und werfen noch einen Blick auf die letzten beiden Grand-Slam-Endspiele zwischen den beiden: Carlos Alcaraz gelang bei den French Open ein geschichtsträchtigste Comeback, als er Matchbälle abwehrte und schliesslich nach über fünf Stunden den Sieg eintütete. Sinner revanchierte sich wenige Wochen später auf Rasen und bezwang den Spanier in Wimbledon in vier Sätzen. Ein episches Duell bei den US Open gab es zwischen den beiden auch schon, denn 2022 lieferten sie sich im Viertelfinale einen Fünf-Satz-Krimi über fünf Stunden. Mit dem besseren Ende für den Mann aus Murcia, der kurz darauf seinen ersten Grand Slam seiner Karriere gewann.