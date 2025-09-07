Showdown um den Titel und die Nummer 1

Die Wartezeit ausserhalb des Arthur Ashe Stadiums fordert weiterhin die Geduld aller Beteiligten, denn wenige Minuten vor dem Start ist das halbe Stadion nicht mal zur Hälfte gefüllt! Eine weitere Verspätung wird es aufgrund der internationalen TV-Übertragungen jedoch nicht geben.
Aufgrund der verschärften Sicherheitsmassnahmen müssen sich Sinner und Alcaraz gedulden - der Start wird auf 20:30 Uhr verlegt. Wir nutzen die Chance und werfen noch einen Blick auf die letzten beiden Grand-Slam-Endspiele zwischen den beiden: Carlos Alcaraz gelang bei den French Open ein geschichtsträchtigste Comeback, als er Matchbälle abwehrte und schliesslich nach über fünf Stunden den Sieg eintütete. Sinner revanchierte sich wenige Wochen später auf Rasen und bezwang den Spanier in Wimbledon in vier Sätzen. Ein episches Duell bei den US Open gab es zwischen den beiden auch schon, denn 2022 lieferten sie sich im Viertelfinale einen Fünf-Satz-Krimi über fünf Stunden. Mit dem besseren Ende für den Mann aus Murcia, der kurz darauf seinen ersten Grand Slam seiner Karriere gewann.
Nicht erst seit diesem Jahr sind Sinner und Alcaraz das Mass aller Dinge im Tennis: Seit Januar 2024 gingen alle Grand Slams an einen der beiden Spieler und in diesem Jahr stehen sie sich nach packenden Duellen in Paris und London bereits zum dritten Mal in einem Endspiel auf höchstem Niveau gegenüber! Damit schreiben die beiden noch jungen Protagonisten zeitgleich Geschichte - erstmals in der Open Era stehen sich zwei Spieler in drei unterschiedlichen Grand-Slams-Finals in einem Jahr gegenüber. Dieses Ereignis lässt sich auch US-Präsident Donald Trump nicht entgehen, der auf Einladung von Rolex im Stadion sein wird - erhöhte Sicherheitsmassnahmen inklusive.
Carlos Alcaraz steht nach seinem Erfolg im Jahr 2022 erstmals wieder im Endspiel von New York! Und das gelang dem spanischen Wunderkind eindrucksvoll: Ohne Satzverlust setzte sich der 22-Jährige gegen Opelka, Bellucci, Darderi, Rinderknech, Lehecka und zuletzt auch Djokovic durch! Eine bärenstarke Leistung von Alcaraz, der in der Vergangenheit öfter Anlaufschwierigkeiten oder zwischenzeitliche Schwächephasen in seinem Spiel hatte. Doch seit Monaten ist Spaniens Nummer eins in bestechender Form, denn in den letzten acht Turnieren, die Alcaraz bestritt, stand er jeweils im Endspiel und holte dabei fünf Titel. Sein ärgster Konkurrent? Ohne Zweifel sein heutiger Gegner Jannik Sinner!
Dem 24-Jährigen Italiener machten beim letzten Masters vor den US Open, dem Turnier in Cinncinati, die heissen Bedingungen sichtlich zu schaffen. In Flushing Meadows liess der Titelverteidiger in den letzten zwei Wochen aber gar nichts anbrennen und verlor insgesamt nur zwei Sätze (je einen gegen Shapovalov und Auger-Alliassime). Kopriva, Popyrin, Bublik und Musetti unterlagen Sinner dagegen glatt. Besonders bei eigenen Aufschlagspielen und Breakbällen für sich agierte die Nummer eins extrem kaltschnäuzig: 95% seiner Service Games entschied der Mann aus Südtirol für sich, während er 53% seiner Breakmöglichkeiten verwandelte. Alcaraz liegt bei den beiden Werten bei 98% und 40%!
Für beide Finalisten geht es in New York nicht nur um den letzten Grand Slam des Jahres, sondern auch die Führung in der Weltrangliste steht auf dem Spiel. Vorjahressieger Sinner will mit einem erneuten Triumph die Nummer eins bleiben, während Alcaraz sich diese spannende Ausgangslage aufgrund seiner starken Ergebnisse in den letzten Monaten redlich verdient hat. Der Spanier wurde vor drei Jahren durch seinen ersten Grand-Slam-Erfolg in New York zur jüngsten Nummer eins der Welt jemals, führte die ATP Tour in Summe 36 Wochen an. Jannik Sinner ist seit Juni 2024 der Gejagte, könnte bei diesem Turnier seine Platzierung erstmals wieder abgeben.
Hallo und herzlich willkommen zum US Open Finale der Männer! Ab 20 Uhr treffen mit Jannik Sinner und Carlos Alcaraz die beiden Top-Spieler schlechthin aufeinander. Über 23.000 Zuschauer werden im Arthur Ashe Stadium, dem grössten Court auf der Welt, live vor Ort sein.