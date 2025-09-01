Schreibt Riedi sein Märchen in Flushing Meadows weiter?

De Minaur hat zu Beginn überhaupt keine Mühe bei eigenem Aufschlag. Riedi kommt in keinen Ballwechsel und verliert das Game zu Null.
Ist das stark! Riedi ist in seinem ersten Aufschlagsspiel schnell mit 0:40 in Rückstand. Der Zürcher kann aber alle drei Breakbälle abwehren und profitiert dabei vor allem von einem starken Aufschlag. Und Riedi macht gleich weiter und gewinnt auch die nächsten beiden Punkte. Er entgeht damit einem frühen Break.
Bereits mit dem ersten Punkt zeigt Riedi sein Können und überlupft de Minaur gekonnt. Der Australier zeigt sich davon unbeeindruckt und gewinnt die nächsten vier Punkte. Er bringt sein erstes Aufschlagsspiel damit ohne Probleme durch.
Es geht los. De Minaur hat den ersten Aufschlag der Partie.
Derzeit spielen sich die beiden Spieler ein. Gleich geht es los in Flushing Meadows.
Für Riedi ist es bereits jetzt der grösste Erfolg seiner Karriere. Der Zürcher war bislang noch nie über die erste Runde eines Grand-Slam-Turniers heraus gekommen. Nach seinem Premierensieg gegen den Pedro Martinez schlug er in der 2. Runde den Weltranglisten-19. Francisco Cerundolo – und das nach einem 0:2-Satzrückstand. In der 3. Runde lag er gegen den Polen Kamil Majchrzak im ersten Satz mit Break vorne, als dieser verletzungsbedingt aufgeben musste. Ob Riedi diese gesparten Kräfte heute zugutekommen?
Hallo und herzlich willkommen zum US-Open-Achtelfinal zwischen Überraschungsmann Leandro Riedi und der Weltnummer 8 Alex de Minaur. Los geht die Partie um etwa 17 Uhr.