Schreibt Riedi sein Märchen in Flushing Meadows weiter?

Riedis Weg in den Achtelfinal

Für Riedi ist es bereits jetzt der grösste Erfolg seiner Karriere. Der Zürcher war bislang noch nie über die erste Runde eines Grand-Slam-Turniers heraus gekommen. Nach seinem Premierensieg gegen den Pedro Martinez schlug er in der 2. Runde den Weltranglisten-19. Francisco Cerundolo – und das nach einem 0:2-Satzrückstand. In der 3. Runde lag er gegen den Polen Kamil Majchrzak im ersten Satz mit Break vorne, als dieser verletzungsbedingt aufgeben musste. Ob Riedi diese gesparten Kräfte heute zugutekommen?