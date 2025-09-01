DE
US-Open-Achtelfinal im Ticker
Schreibt Riedi sein Märchen in Flushing Meadows weiter?

vor 4 Minuten

Riedi – de Minaur 1:2

De Minaur hat zu Beginn überhaupt keine Mühe bei eigenem Aufschlag. Riedi kommt in keinen Ballwechsel und verliert das Game zu Null.

vor 5 Minuten

Riedi – de Minaur 1:1

Ist das stark! Riedi ist in seinem ersten Aufschlagsspiel schnell mit 0:40 in Rückstand. Der Zürcher kann aber alle drei Breakbälle abwehren und profitiert dabei vor allem von einem starken Aufschlag. Und Riedi macht gleich weiter und gewinnt auch die nächsten beiden Punkte. Er entgeht damit einem frühen Break.

vor 11 Minuten

Riedi – de Minaur 0:1

Bereits mit dem ersten Punkt zeigt Riedi sein Können und überlupft de Minaur gekonnt. Der Australier zeigt sich davon unbeeindruckt und gewinnt die nächsten vier Punkte. Er bringt sein erstes Aufschlagsspiel damit ohne Probleme durch.

vor 13 Minuten
Matchbeginn
Matchbeginn

Riedi – de Minaur 0:0

Es geht los. De Minaur hat den ersten Aufschlag der Partie.

vor 14 Minuten

Gleicht geht es los

Derzeit spielen sich die beiden Spieler ein. Gleich geht es los in Flushing Meadows.

vor 30 Minuten

Riedis Weg in den Achtelfinal

Für Riedi ist es bereits jetzt der grösste Erfolg seiner Karriere. Der Zürcher war bislang noch nie über die erste Runde eines Grand-Slam-Turniers heraus gekommen. Nach seinem Premierensieg gegen den Pedro Martinez schlug er in der 2. Runde den Weltranglisten-19. Francisco Cerundolo – und das nach einem 0:2-Satzrückstand. In der 3. Runde lag er gegen den Polen Kamil Majchrzak im ersten Satz mit Break vorne, als dieser verletzungsbedingt aufgeben musste. Ob Riedi diese gesparten Kräfte heute zugutekommen?

Für Leandro Riedi sind die US Open bereits jetzt ein voller Erfolg.
Foto: KEYSTONE/AP/KIRSTY WIGGLESWORTH
vor 38 Minuten

Willkommen

Hallo und herzlich willkommen zum US-Open-Achtelfinal zwischen Überraschungsmann Leandro Riedi und der Weltnummer 8 Alex de Minaur. Los geht die Partie um etwa 17 Uhr.

Ende des Livetickers
