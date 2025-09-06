Alcaraz lässt Djokovic keine Chance

DE
Beendet
US Open
New York
New York
Novak Djokovic (7)
4
6
2
Carlos Alcaraz (2)
6
7
6
05.09.2025, 23:47 Uhr

Ausblick:

Das Finale der US Open 2025 wird somit zu einem spannenden Aufeinandertreffen zwischen Carlos Alcaraz und dem Gewinner des Halbfinales zwischen Jannik Sinner und Felix Auger-Aliassime. Für Alcaraz hat dieses Endspiel eine grosse Bedeutung: Nach seinem ersten US-Open-Titel 2022 wäre ein weiterer Triumph nicht nur ein wichtiger Schritt in seiner Karriere, sondern festigt auch seinen Status als einer der Topspieler der Welt. Es ist die Chance auf eine erneute grosse Bestätigung seiner Ausnahmestellung im Tennis und ein Abschnitt, in dem er seine Konkurrenten dominieren möchte, insbesondere nach dem Sieg gegen Novak Djokovic.

05.09.2025, 23:45 Uhr

Match-Fazit:

Carlos Alcaraz gewinnt das Halbfinale der US Open 2025 gegen Novak Djokovic mit 6:4, 7:6, 6:2 in einem intensiven und hochklassigen Match. Alcaraz zeigte von Beginn an eine beeindruckende Leistung, liess nur einen Breakball zu, den er allerdings nicht abwehren konnte, während Djokovic mit sieben Breakbällen deutlich mehr Schwierigkeiten hatte und nur drei davon verhindern konnte. Trotz des klaren Endergebnisses präsentierte Djokovic sich kämpferisch, schlug jedoch 30 unerzwungene Fehler, die letztlich seine Chancen schmälerten. Alcaraz kombinierte beeindruckend 31 Winner mit ebenfalls 30 unerzwungenen Fehlern, doch seine offensive Schlagkraft und Konstanz waren am Ende entscheidend für den Sieg. Statistisch war Alcaraz durch seine bessere Breakballverwertung und die höhere Quote bei den Winnern der präzisere Spieler, während Djokovic phasenweise stark aufspielte, aber durch die Fehlerlast zurückfiel. Dieses Ergebnis markiert einen weiteren wichtigen Sieg des 22-jährigen Spaniers im Duell der Generationen und bringt ihn ins Finale der US Open 2025.

05.09.2025, 23:43 Uhr

Djokovic - Alcaraz: 4:6, 6:7, 2:5

Djokovic kommt beim Aufschlag nicht mehr hoch und es gibt zwei Matchbälle.

05.09.2025, 23:42 Uhr

Djokovic - Alcaraz: 4:6, 6:7, 2:6

Direkt beim ersten Matchball will Djokovic Serve & Volley spielen, doch er setzt den Volley neben die Linie.

05.09.2025, 23:42 Uhr

Djokovic - Alcaraz: 4:6, 6:7, 2:5

Bei 15:15 öffnet sich die erste Tür zum Matchgewinn. Er bekommt, durch einen Vorhandfehler seines Gegners, zwei Chancen auf einen Matchball.

05.09.2025, 23:39 Uhr

Djokovic - Alcaraz: 4:6, 6:7, 1:4

Im Gegensatz zum Zustand des 38-jährigen wirkt Alcaraz, wie gewohnt, extrem fit.

05.09.2025, 23:38 Uhr

Djokovic - Alcaraz: 4:6, 6:7, 2:5

Djokovic tut alles was er kann. Allerdings ist die Widerstandsfähigkeit zu hoch. Egal, wie schnell er den Ball spielt, er kommt doppelt so schnell und noch platzierter zurück. Alcaraz fehlt noch ein Spielgewinn für den Finaleinzug.

05.09.2025, 23:38 Uhr

Djokovic - Alcaraz: 4:6, 6:7, 2:4

Derweil macht Djokovic einen Ausflug in die Fotografen. Leider ohne Erfolg, da Alcaraz locker zum Punktgewinn einschiebt.

05.09.2025, 23:37 Uhr

Djokovic - Alcaraz: 4:6, 6:7, 2:4

Der Serbe kann noch einmal verkürzen. Zum Spielball ist es nun er, der seinen Gegner über's gesamte Feld schickt und ihn am Ende zum Fehler zwingt.

05.09.2025, 23:36 Uhr

Djokovic - Alcaraz: 4:6, 6:7, 1:4

Mit allem, was in seiner Macht steht versucht der Djoker mit zwei Assen dagegenzuhalten.

Spanier im US-Open-Final
Alcaraz lässt Djokovic keine Chance

Carlos Alcaraz steht als erster US-Open-Finalist fest. Der Spanier lässt beim Dreisatz-Sieg gegen Novak Djokovic nichts anbrennen.
Publiziert: 00:10 Uhr
1/6
Novak Djokovic (l.) muss Carlos Alcaraz zum Einzug in den US-Open-Final gratulieren.
Foto: keystone-sda.ch
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Novak Djokovic muss weiter auf seinen 25. Grand-Slam-Titel warten. Der 38-jährige Serbe unterliegt beim US Open im Halbfinal Carlos Alcaraz mit 4:6, 6:7 (4:7), 2:6.

Genau zwei Jahre liegt der letzte Major-Titel von Djokovic zurück, mit welchem er zu Rekordsiegerin Margaret Court aufschloss. Ob er es noch schafft, an der Australierin vorbeizuziehen, wird mit jeder verpassten Chance fraglicher. Gegen Alcaraz steht er am Freitag auf verlorenem Posten. Nachdem er im zweiten Satz zwischenzeitlich mit Break voraus ist, kann er im dritten nicht mehr mit dem Spanier mithalten.

Alcaraz befindet sich in beneidenswerter Form. Seit April hat er bei jedem bestrittenen Turnier den Final erreicht und fünfmal den Titel geholt. Seit 12 Partien ist er ungeschlagen und in New York in diesem Jahr noch ohne Satzverlust. Am Sonntag spielt er um seinen sechsten Grand-Slam-Titel. «Ich wollte aggressiv spielen. Das ist mir gut gelungen», freut sich Alcaraz nach dem vierten Sieg im neunten Duell mit Djokovic. «Ich bin überglücklich, hier zum zweiten Mal im Final zu stehen.»

Im Endspiel wartet auf den US-Open-Sieger von 2022 entweder der Weltranglisten-Erste Jannik Sinner oder der wiedererstarkte Kanadier Félix Auger-Aliassime. Die Resultate der letzten Monate deuten auf ein Duell mit Sinner hin. Es wäre das fünfte Endspiel zwischen den beiden derzeit besten Tennisspielern der Welt in den letzten vier Monaten und ein Duell um die Spitze der Weltrangliste.

