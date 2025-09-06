Alcaraz lässt Djokovic keine Chance

Carlos Alcaraz steht als erster US-Open-Finalist fest. Der Spanier lässt beim Dreisatz-Sieg gegen Novak Djokovic nichts anbrennen.

1/6 Novak Djokovic (l.) muss Carlos Alcaraz zum Einzug in den US-Open-Final gratulieren. Foto: keystone-sda.ch

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Novak Djokovic muss weiter auf seinen 25. Grand-Slam-Titel warten. Der 38-jährige Serbe unterliegt beim US Open im Halbfinal Carlos Alcaraz mit 4:6, 6:7 (4:7), 2:6.

Genau zwei Jahre liegt der letzte Major-Titel von Djokovic zurück, mit welchem er zu Rekordsiegerin Margaret Court aufschloss. Ob er es noch schafft, an der Australierin vorbeizuziehen, wird mit jeder verpassten Chance fraglicher. Gegen Alcaraz steht er am Freitag auf verlorenem Posten. Nachdem er im zweiten Satz zwischenzeitlich mit Break voraus ist, kann er im dritten nicht mehr mit dem Spanier mithalten.

Alcaraz befindet sich in beneidenswerter Form. Seit April hat er bei jedem bestrittenen Turnier den Final erreicht und fünfmal den Titel geholt. Seit 12 Partien ist er ungeschlagen und in New York in diesem Jahr noch ohne Satzverlust. Am Sonntag spielt er um seinen sechsten Grand-Slam-Titel. «Ich wollte aggressiv spielen. Das ist mir gut gelungen», freut sich Alcaraz nach dem vierten Sieg im neunten Duell mit Djokovic. «Ich bin überglücklich, hier zum zweiten Mal im Final zu stehen.»

Im Endspiel wartet auf den US-Open-Sieger von 2022 entweder der Weltranglisten-Erste Jannik Sinner oder der wiedererstarkte Kanadier Félix Auger-Aliassime. Die Resultate der letzten Monate deuten auf ein Duell mit Sinner hin. Es wäre das fünfte Endspiel zwischen den beiden derzeit besten Tennisspielern der Welt in den letzten vier Monaten und ein Duell um die Spitze der Weltrangliste.