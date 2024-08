Strickers New-York-Abenteuer endet diesmal früh

Vor einem Jahr hatte er an den US Open alle verblüfft – heuer standen die Vorzeichen wegen seiner Verletzungspause anders: Dominic Stricker scheidet in New York schon in Runde eins aus.

1/6 Dominic Stricker scheidet an den US Open in der 1. Runde aus.

Die Ausgabe der US Open 2024 könnte für Dominic Stricker im Vergleich zum Vorjahr gegensätzlicher nicht sein. Spielte er in New York vor zwölf Monaten nach einem Sensationslauf – von der Quali bis in den Achtelfinal – im grossen Louis-Armstrong-Stadium seine letzte Partie, schreibt er heuer eine ganz andere Geschichte. Out in Runde eins, auf einem Nebenplatz (Court 4), vor nicht mehr 14’000 Zuschauern, sondern nur einer dreistelligen Anzahl Fans.

Stricker verliert die Auftaktpartie gegen den Argentinier Francisco Comesana nach zwei Stunden und 19 Minuten 6:4, 3:6, 6:7, 3:6. Es ist ein holpriger Auftritt des 22-jährigen Berners, der zwar phasenweise deutlich am Drücker ist, insgesamt aber viel zu viele Fehler begeht – und immer wieder offenbart, dass er nach seiner langen Verletzungspause noch überhaupt nicht zu alter Stärke gefunden hat.

Stricker gibt 3. Satz aus der Hand

Stricker schenkt immer wieder unnötig Punkte her, gibt im wichtigen dritten Satz gar einen 4:1-Vorsprung aus der Hand. Comesana, ebenfalls alles andere als unwiderstehlich, kann in diesem kuriosen Spiel kaschieren, dass er eigentlich mehr auf Sand statt auf dem Hartplatz zu Hause ist.

Die argentinische Weltnummer 108 kämpft sich in Runde zwei, während Strickers Abenteuer trotz ansprechenden Matchbeginns früh endet. Es bleibt die Erkenntnis, dass der Schweizer noch sehr viel Arbeit vor sich hat.