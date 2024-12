Belinda Bencic verpasst den Turniersieg beim Challenger-Event in Angers. Gegen die US-Amerikanerin Alycia Parks unterliegt die Schweizerin in drei Sätzen.

Belinda Bencic verliert den Final in Angers, kehrt aber in die Top 500 der WTA-Rangliste zurück. Foto: Claudio de Capitani/freshfocus

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Belinda Bencics Siegeszug am WTA-125-Turnier in Angers wird im Final gestoppt. Die Ostschweizerin unterliegt der als Nummer 3 gesetzten Amerikanerin Alycia Parks (WTA 103) nach fast zweieinhalb Stunden 6:7 (4:7), 6:3, 0:6.

Nachdem Bencic im ersten Satz zwei Breakvorsprünge aus der Hand gegeben und nach zwei Stunden den Satzausgleich geschafft hat, geht ihr im dritten Durchgang der Schnauf aus und gewinnt bei Aufschlag Parks nur noch zwei Punkte.

Zwar verpasst Bencic als Favoritin ihren dritten Turniersieg auf Challenger-Stufe. Dennoch kann sie den Abstecher in den Nordwesten Frankreichs auf ihrem Weg zurück nach der Babypause als Erfolg verbuchen. Die Niederlage gegen die 23-jährige Parks war erst ihre dritte seit dem Comeback im Oktober. In der Weltrangliste verbessert sich Bencic am Montag um mehr als 400 Plätze und kehrt damit in die Top 500 zurück.