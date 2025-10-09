DE
Überraschung in Shanghai
Qualifikant Vacherot düpiert Rune und steht im Halbfinal

Der Qualifikant Valentin Vacherot spielt beim ATP-1000-Turnier in Shanghai gross auf. Der Monegasse qualifiziert sich für die Halbfinals.
Publiziert: 14:06 Uhr
|
Aktualisiert: vor 27 Minuten
Er kanns kaum glauben: Valentin Vacherot steht beim Turnier in Shanghai in den Halbfinals.
Foto: Alex Plavevski
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Überraschung beim ATP-Turnier in Shanghai: Als Qualifikant stösst der Monegasse Valentin Vacherot in den Halbfinal vor.

Im Viertelfinal bezwingt Vacherot, die Weltnummer 204, Holger Rune, die Weltnummer 11, 2:6, 7:6 (7:4), 6:4. Im letzten Abschnitt profitiert der krasse Aussenseiter von Beinkrämpfen des Dänen. Das soll aber seine erneut überzeugende Leistung in keiner Weise schmälern. Was den Erfolg noch aussergewöhnlicher macht: Vacherot hat in Shanghai zunächst lediglich die Rolle des Ersatzspielers inne. Er durfte sich nicht einmal sicher sein, einen Platz in der Qualifikation zu bekommen.

Der 26-jährige Vacherot wird im nächsten Ranking auf jeden Fall erstmals zu den besten 100 Spielern gehören. Im Halbfinal wird der Serbe Novak Djokovic sein Gegner sein.

