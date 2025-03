Überraschung in Miami Nur noch Mensik zwischen Djokovic und seinem 100. Titel

Nur noch ein tschechischer Überraschungsmann kann Novak Djokovic in Miami am Gewinn seines 100. ATP-Titels hindern. Jakub Mensik steht erstmals in einem so grossen Final.

Publiziert: vor 48 Minuten | Aktualisiert: vor 26 Minuten