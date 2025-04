Turnier in Bogota Startrunden-Aus für Leonie Küng

Die Schweizer Tennisspielerin Leonie Küng (WTA 206) scheitert beim WTA-250-Turnier in Bogota in der Startrunde. Die 24-Jährige unterliegt der Spanierin Cristina Bucsa (WTA 93) in drei Sätzen.

Publiziert: 06:55 Uhr | Aktualisiert: 06:58 Uhr