1/4 Viktorija Golubic verpasst das Turnier in Miami wegen einer Krankheit. Foto: Getty Images

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Das ATP- und WTA-1000-Turnier von Miami geht ab Dienstag mit nur kleiner Schweizer Beteiligung über die Bühne. Viktorija Golubic sagte ihre Teilnahme wegen Krankheit ab. Damit verbleiben nur Belinda Bencic, die gegen die Ukrainerinnen Dajana Yastremska (1. Runde) und allenfalls Jelina Switolina (2. Runde) beginnt, und Qualifikantin Rebekka Masarova im Turnier. Der einzige Schweizer Mann in Miami, Alexander Ritschard, scheiterte in der 1. Runde des Qualifikationsturniers.

Bencic gehört nach ihrer Mutterschaftspause wieder zu den besten 50 Tennis-Spielerinnen der Welt. Die 28-jährige Schweizerin stiess zuletzt beim WTA-1000-Turnier in Indian Wells bis in den Viertelfinal vor, wo sie an Australian-Open-Siegerin Madison Keys hängen blieb.