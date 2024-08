Am zweiten Turniertag der US Open startet Iga Swiatek erfolgreich ins Turnier. Allerdings bekundet die Weltnummer 1 mehr Mühe, als ihr lieb ist. Dagegen fliegt eine Lokalmatadorin in ihrem letzten Grand-Slam-Turnier bereits raus.

1/5 Iga Swiatek schlägt ungewohnt viele Fehler, zieht aber dennoch in die 2. Runde ein.

Fehlerhafte Swiatek weiter

Die Weltnummer 1 Iga Swiatek macht bei ihrem Start ins US Open keinen überzeugenden Eindruck. Die Polin leistet sich gegen Kamilla Rachimowa (WTA 104), die eigentlich in der letzten Runde der Qualifikation verloren hatte, nicht weniger als 41 unerzwungene Fehler.

So braucht sie fast zwei Stunden, um sich 6:4, 7:6 (8:6) durchzusetzen. Im Tiebreak des zweiten Satzes wehrt Swiatek drei Satzbälle in Folge ab. Sie hat bei 23 Grand-Slam-Turnieren nur einmal in der 1. Runde verloren – 2019 in Wimbledon gegen die Schweizerin Viktorija Golubic.

Erstrundenaus für Lokalmatadorin bei Grand-Slam-Dernière

Für Danielle Collins endet ihre Grand-Slam-Karriere mit einer herben Enttäuschung. Die 30-jährige US-Amerikanerin, die nach den Australian Open erklärt hat, dass die Saison 2024 ihre letzte sein wird, unterliegt ihrer Landsfrau Caroline Dolehide (25, WTA 43) in drei Sätzen 6:1, 5:7, 4:6.

Der Unterschied in der 2:40 Stunden dauernden Partie ist schnell ausfindig gemacht: Collins produziert 49 unerzwungene Fehler, Dolehide nur deren 19. Allerdings macht die Weltnummer 11 auch 48 Winner, 30 mehr als ihre Gegnerin. Ein Risiko, das am Ende nicht belohnt wird.

Félix Auger-Aliassime raus

Der an Nummer 19 gesetzte Félix Auger-Aliassime (24) muss ebenfalls in der ersten Runde die Segel streichen. Der Kanadier hat gegen den Tschechen Jakub Mensik (18, ATP 70) nicht den Hauch einer Chance und geht 2:6, 4:6, 2:6 unter. Es ist das zweite Mal in Serie, dass Auger-Aliassime in New York nicht über die erste Runde hinauskommt.

US-Open-Fluch geht für Tsitsipas weiter

Es ist wie verhext. Stefanos Tsitsipas scheitert beim letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres einmal mehr in der Startrunde. Gegen den Australier Thanasi Kokkinakis (28, ATP 83) verliert die Weltnummer 10 in vier Sätzen 6:7, 6:4, 3:6, 5:7. Noch nie ist der Grieche in Flushing Meadows über die 3. Runde hinausgekommen, zweimal ist er bereits in der 1. Runde ausgeschieden (2019 und 2022). Und nun also zum dritten Mal.