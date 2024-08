Tennis-Star Aryna Sabalenka spricht über den Tod ihres Ex-Partners und was sie heute anders machen würde.

1/6 Aryna Sabalenka hat ein schwieriges Jahr hinter sich.

Jonas Lang Redaktor Sport

Für Aryna Sabalenka (26) war es bisher ein schwieriges Jahr. Wegen einer Schulterverletzung verpasste sie Wimbledon, für die Masters in Rom und die French Open in Paris musste sie krankheitshalber Forfait geben. Neben den körperlichen Schmerzen kommen seelische dazu: Ihr Ex-Partner Konstantin Kolstov verstirbt im März. Nun hat sich die Belarussin mit dem Sieg in Cincinnati nach langer Leidenszeit eindrücklich zurückgemeldet.

Im «The Guardian» spricht Sabalenka danach über die letzten Monate und gesteht, dass sie heute einige Dinge anders machen würde. Nach dem Tod ihres Ex-Partners gab sich die 26-Jährige keine Auszeit, sondern stand sofort wieder auf dem Tennisplatz. Ein Fehler, wie sie heute weiss: «Ich dachte, dass ich einfach weitermachen muss, um mein Privatleben von meiner Karriere zu trennen.»

«Emotional und stressig»

Bereits nach dem Tod ihres Vaters 2019 stand sie sofort wieder auf dem Court. Damals funktionierte das, dieses Jahr aber nicht. Im März geriet die Weltnummer 2 in eine Negativspirale. «Ich hatte gesundheitlich sehr zu kämpfen, weil ich nicht aufgehört habe. Es war sehr emotional und stressig. Zudem hat es meiner psychischen Gesundheit ziemlich geschadet», reflektiert Sabalenka.

Die anschliessende Schulterverletzung entpuppte sich als Heilsbringer, endlich nahm sich Sabalenka die nötige Auszeit, dies realisierte sie aber erst nach der Verletzung. «Natürlich war es schwierig, weil ich Wimbledon verpasst habe, gleichzeitig konnte ich aber viele Vorteile aus dieser Zeit ziehen. Neben dem Aufbautraining konnte ich mein Leben geniessen und die guten Seiten kennenlernen, wenn man nicht auf der Tour ist», so die Belarussin.

Sabalenka gegen Swiatek

Sabalenka besiegte Iga Swiatek (WTA 1) im Cincinnati-Halbfinal zum ersten Mal im vierten Anlauf. Sabalenka hofft, dass die Rivalität zwischen Swiatek und ihr das zukünftige Frauentennis prägen wird. An den US Open, die am Montag starten, könnten die beiden erneut aufeinander treffen. Mit dem Selbstvertrauen aus Cincinnati und der neu getankten Energie muss man Sabalenka auf dem Zettel haben.