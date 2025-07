Elektronisches Liniensystem sorgt für Wimbledon-Zoff

Ärger mit der Technik: Anastasia Pawljutschenkowa. Foto: CameraSport via Getty Images

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Ärger um Linien-Elektronik

Nach 147 Jahren sind erstmals in Wimbledon keine Linienrichter mehr im Einsatz. Stattdessen überwachen zwölf Kameras pro Platz die Bewegung des Balls. Dies führt nun wegen des zeitweisen Ausfalls des elektronischen Liniensystems auf dem Centre Court zu Ärger. Beim Spiel der Russin Anastasia Pawljutschenkowa gegen die Britin Sonay Kartal landet ein Ball der Lokalmatadorin beim Stand von 4:4 deutlich hinter der Grundlinie. Das elektronische System schlägt jedoch nicht an. Der Punkt, der eigentlich den Spielgewinn für Pawljutschenkowa bedeutet hätte, muss wiederholt werden. Kartal gewinnt die Wiederholung des Punkts und schafft anschliessend das Break. «Ihr habt mir das Spiel gestohlen», schimpft Pawljutschenkowa mehrfach. Im Tiebreak gewinnt die Russin aber den ersten Satz und später auch das Spiel.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Alcaraz auf Beckers und Borgs Spuren

Topfavorit Carlos Alcaraz hat nach anfänglichen Problemen letztlich doch souverän die Viertelfinals in Wimbledon erreicht. Der Titelverteidiger aus Spanien bezwingt den Russen Andrej Rublew 6:7 (5:7), 6:3, 6:4, 6:4. Alcaraz trifft in der Runde der besten acht auf den Briten Cameron Norrie, der die Fans mit grossem Kampf beim Fünfsatz-Sieg über den chilenischen Qualifikanten Nicholas Jarry begeistert. Alcaraz könnte mit 22 Jahren der drittjüngste männliche Tennis-Spieler der Profigeschichte werden, der drei Wimbledon-Titel gewinnt. Jünger waren nur Boris Becker (21) und der Schwede Björn Borg (22).

Siegemund trotzt dem Wetter

Laura Siegemund setzt ihren sensationellen Lauf in Wimbledon fort und erreicht erstmals in ihrer Karriere den Einzel-Viertelfinal beim Rasen-Klassiker. Die 37-Jährige setzt sich im Achtelfinal gegen die Aussenseiterin Solana Sierra aus Argentinien mit einer abgeklärten Leistung 6:3, 6:2 durch. Dabei lässt sich die Deutsche auch von zwei längeren Unterbrechungen wegen eines Gewitters mit reichlich Regen nicht aus dem Konzept bringen. Nun trifft die Überraschungsfrau auf die Weltnummer 1 Aryna Sabalenka, die sich gegen die Belgierin Elise Mertens in zwei Sätzen durchsetzt.