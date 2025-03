1/4 Sieg in Indian Wells: Jack Draper gewinnt erstmals ein ATP-1000-Turnier. Foto: JOHN G. MABANGLO

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Jack Draper (23) gewinnt erstmals ein ATP-Turnier der Kategorie 1000. Der Engländer setzt sich im Final in Indian Wells (Kalifornien) gegen den Dänen Holger Rune (21) deutlich 6:2, 6:2 durch.

Das Duell der überraschenden Finalisten ist eine unerwartet einseitige Angelegenheit. Draper ist seinem Kontrahenten in allen Belangen überlegen – in sämtlichen relevanten Statistiken weist er die besseren Werte aus. Der Engländer hat im Halbfinal den Spanier Carlos Alcaraz, den Turniersieger der beiden Vorjahre in Indian Wells, bezwungen. Rune hat sich gegen den Russen Daniil Medwedew durchgesetzt, den Finalisten der letzten zwei Austragungen.

Draper sorgt in beiden Sätzen früh für klare Verhältnisse. Im ersten Durchgang, der nicht ganz eine halbe Stunde dauert, führt er schnell 4:0, im zweiten gelingt ihm erneut im ersten Game der erste Servicedurchbruch. Nach 68 Minuten ist der Final zu Ende und hat der Linkshänder seinen bisher grössten Erfolg unter Dach und Fach gebracht. Auf der Tour hatte er bislang erst zwei Turniere gewonnen, nämlich im vergangenen Juni in Stuttgart (ATP 250 auf Rasen) und vier Monate später in Wien (ATP 500 in der Halle).

Draper, im Ranking bisher als Nummer 14 geführt, gehört ab Montag zum ersten Mal zu den besten zehn Spielern der Welt. In der neuen Weltrangliste nimmt er Rang 7 ein. Rune, im vorletzten Sommer zwischenzeitlich auf Platz 4, hat sich um eine Position auf Platz 12 verbessert.