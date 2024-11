Spart er nun Kräfte? Unbeteiligter Sinner grosser Profiteur von Fritz-Dreisatzsieg

Weil Taylor Fritz gegen Alex de Minaur den ersten Satz verliert, qualifiziert sich Jannik Sinner als Erster für die Halbfinals bei den ATP Finals in Turin. Am Abend trifft der Italiener auf Daniil Medwedew, der Russe könnte Fritz noch am Weiterkommen hindern.