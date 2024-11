1/2 Alexander Zverev zeigt auch im dritten Gruppenspiel an den ATP-Finals eine starke Leistung. Foto: Antonio Calanni

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Der als Nummer 2 gesetzte Alexander Zverev gewinnt an den ATP Finals in Turin auch das dritte und letzte Gruppenspiel. Der Deutsche bezwang Carlos Alcaraz (ATP 3) in einer hochklassigen Partie 7:6 (7:5), 6:4. Der Spanier muss nach der zweiten Niederlage um die Halbfinal-Qualifikation bangen.

Zwar wehrt Alcaraz acht von neun Breakbällen ab, jedoch gelingt es ihm nicht, Zverev den Aufschlag abzunehmen. Der Olympiasieger von Tokio, der 2018 und 2021 an den ATP Finals triumphiert hat, steht bereits nach dem gewonnenen Tie-Break im ersten Satz als Halbfinalist fest. In der Runde der letzten vier trifft Zverev auf den Amerikaner Taylor Fritz, gegen den er die letzten drei Duelle verloren hat.

Derweil ist Alcaraz darauf angewiesen, dass am Abend der Russe Andrej Rublew (ATP 8) den Norweger Caspar Ruud (ATP 7) in zwei Sätzen besiegt. Dann hat er noch eine Chance aufs Weiterkommen.