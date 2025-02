Nach sieben Siegen in Serie verliert Carlos Alcaraz erstmals wieder. Er geht in Doha gegen den Tschechen Jiri Lehecka als Verlierer vom Platz.

Carlos Alcaraz (links) verliert gegen Jiri Lehecka. Foto: keystone-sda.ch

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Carlos Alcaraz, die Nummer 3 der Welt, unterliegt in den Viertelfinals des ATP-500-Turniers in Doha gegen den Tschechen Jiri Lehecka 3:6, 6:3, 4:6.

Lehecka, der Anfang des Jahres das Turnier in Brisbane gewonnen hatte und in der Weltrangliste Platz 25 belegt, schaffte den ersten Sieg der Karriere gegen ein Mitglied der Top 3. Der 23-Jährige beendete die Serie von sieben Erfolgen in Folge für Alcaraz, der Anfang Februar beim Turnier in Rotterdam triumphiert hatte.