Sieg gegen Top-10-Spieler Wawrinka kämpft sich in ersten Halbfinal seit Juli 2023

An den Stockholm Open steht Stan Wawrinka erstmals seit Juli 2023 in einem ATP-Halbfinal. Im Viertelfinal setzt sich der 39-jährige Schweizer gegen den Top-10-Spieler Andrej Rublew in zwei Sätzen (7:6, 7:6) durch.