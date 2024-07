In Zug im Final: Jérôme Kym. (Archivbild)

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Der 21-jährige Schweizer Jérôme Kym bestreitet am Sonntag den Final des ATP-Challenger-Turniers in Zug. Finalgegner ist der Argentinier Roman Andres Burruchaga.

Kim (ATP 278) bezwingt im Halbfinal den Belgier Joris De Loore (ATP 192) in 90 Minuten 6:3, 7:6 (7:4). Kim besiegte in dieser Woche schon drei in der Weltrangliste markant besser klassierte Gegner. An Challenger-Turnieren erreichte Kym in dieser Saison schon Turniersiege in Prostejov und einen Halbfinal (als Qualifikant) in Bratislava.

Zu einem Schweizer Final kommt es in Zug nicht. Roman Andres Burruchaga (ATP 146) eliminiert Marc-Andrea Hüsler mit 3:6, 6:1, 6:4. Burruchaga ist der Sohn des grossen argentinischen Fussballers Jorge Burruchaga, der im WM-Final von 1986 in México City Argentiniens spätes 3:2-Siegtor gegen Deutschland erzielte.