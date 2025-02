Regenpause zur Unzeit Wawrinka bleibt in der Doha-Qualifikation hängen

Stan Wawrinka scheitert in der Qualifikation für das ATP-500-Turnier in Doha. Der 39-jährige Schweizer unterliegt dem Franzosen Quentin Halys in drei Sätzen, trotz starkem zweitem Durchgang. Eine Regenunterbrechung beeinflusst den Spielverlauf entscheidend.

Publiziert: vor 59 Minuten | Aktualisiert: vor 41 Minuten