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Tennis: Medwedew zertrümmert Schläger nach Debakel
Racket landet im Kübel
Medwedew flippt komplett aus und zertrümmert Schläger
Daniil Medwedew kassiert in Monte-Carlo gegen Matteo Berrettini die Höchststrafe: 0:6, 0:6. Frustriert zerschlägt der Russe seinen Schläger in Einzelteile.
Publiziert: 14:45 Uhr
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