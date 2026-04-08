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Racket landet im Kübel
Medwedew flippt komplett aus und zertrümmert Schläger

Daniil Medwedew kassiert in Monte-Carlo gegen Matteo Berrettini die Höchststrafe: 0:6, 0:6. Frustriert zerschlägt der Russe seinen Schläger in Einzelteile.
Publiziert: 14:45 Uhr
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