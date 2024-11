Publikum mit «Delpo»-Rufen Del Potro wird bei letztem Karriere-Game sentimental

Juan Martin Del Potro ist einer der wenigen Tennis-Spieler, welcher in der Ära Djokovic, Federer & Nadal ein Grand Slam-Turnier gewinnen konnte. 2009 triumphierte er in Flushing Meadows bei den US Open.