Problem mit Aufschlag Rebeka Masarova chancenlos in Madrid

Belinda Bencic ist die einzige Schweizerin in den Achtelfinals des WTA-1000-Turniers in Madrid, nachdem Rebeka Masarova (WTA 153) am Sonntagnachmittag in der 3. Runde eine Niederlage erleidet.

Publiziert: 17:44 Uhr