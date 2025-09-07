Unangenehmer Empfang für US-Präsident Donald Trump in New York. Während des Finals der US Open wird Trump von den Fans ausgebuht.

1/2 Donald Trump auf dem Grossbildschirm im Stadion in New York. Foto: TIMOTHY A. CLARY

AFP Agence France Presse

US-Präsident Donald Trump ist beim Besuch des Finales der US Open in New York ausgebuht worden. Buh-Rufe und Pfiffe brandeten auf, als am Sonntag während des Spiels zwischen Jannik Sinner und Carlos Alcaraz der im Stadion sitzende Trump auf Grossbildschirmen gezeigt wurde, gleichzeitig war vereinzelt Applaus zu hören.

Schon bei Trumps Eintreffen war dieser mit einer Mischung aus Applaus und Pfiffen begrüsst worden, die jedoch weitgehend von der im Stadion abgespielten Musik untergingen. Laut US-Medienberichten hatten die Veranstalter des Turniers in Flushing Meadows Fernsehanstalten im Vorfeld aufgefordert, mögliche Proteste gegen den US-Präsidenten in ihren Übertragungen nicht zu zeigen.

Das Spiel begann mit mehr als einer halben Stunde Verspätung, weil viele Zuschauer wegen Trumps Besuch in den verschärften Sicherheitskontrollen an den Eingängen festhingen.