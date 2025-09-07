DE
FR
Abonnieren
Fans reagieren auf Trump
0:42
Am US-Open-Final:Fans reagieren auf Trump

Präsident in New York
Trump wird bei US-Open-Final ausgebuht

Unangenehmer Empfang für US-Präsident Donald Trump in New York. Während des Finals der US Open wird Trump von den Fans ausgebuht.
Publiziert: vor 27 Minuten
|
Aktualisiert: vor 1 Minute
Teilen
Anhören
Kommentieren
1/2
Donald Trump auf dem Grossbildschirm im Stadion in New York.
Foto: TIMOTHY A. CLARY
I0K_6tIf_400x400.png
AFPAgence France Presse

US-Präsident Donald Trump ist beim Besuch des Finales der US Open in New York ausgebuht worden. Buh-Rufe und Pfiffe brandeten auf, als am Sonntag während des Spiels zwischen Jannik Sinner und Carlos Alcaraz der im Stadion sitzende Trump auf Grossbildschirmen gezeigt wurde, gleichzeitig war vereinzelt Applaus zu hören.

Schon bei Trumps Eintreffen war dieser mit einer Mischung aus Applaus und Pfiffen begrüsst worden, die jedoch weitgehend von der im Stadion abgespielten Musik untergingen. Laut US-Medienberichten hatten die Veranstalter des Turniers in Flushing Meadows Fernsehanstalten im Vorfeld aufgefordert, mögliche Proteste gegen den US-Präsidenten in ihren Übertragungen nicht zu zeigen.

Das Spiel begann mit mehr als einer halben Stunde Verspätung, weil viele Zuschauer wegen Trumps Besuch in den verschärften Sicherheitskontrollen an den Eingängen festhingen.

Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen