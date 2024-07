Prädikat Zauberschlag! Gegner mit traumhaftem Tweener überlistet

In der ersten Runde von Wimbledon trifft Mattia Bellucci auf Ben Shelton. Im zweiten Satz packt der Italiener einen Zauberschlag aus. Per Tweener überlistet er den US-Amerikaner, trotzdem muss er sich am Ende geschlagen geben.