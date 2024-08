Popyrin nach dem völlig überraschenden Sieg «Es ist einfach unglaublich»

In der Nacht auf Freitag flog mit Carlos Alcaraz ein Titelfavorit bei den US Open früh aus dem Turnier. Nun hats mit Novak Djokovic den nächsten Hochkaräter erwischt. Der Serbe scheitert in der 3. Runde des Turniers.