Italien steht nach Tiebreak-Drama im Davis-Cup-Final

Italien kann am Sonntag den Titel im Davis-Cup verteidigen. Die Azzurri besiegen Belgien, vor allem das zweite Einzel ist an Spannung nicht zu überbieten.

Ausgelassene Frede: Flavio Cobolli wehrt sieben Matchbälle ab und bringt Italien in den Final des Davis-Cups. Foto: AFP

Darum gehts Italien spielt am Sonntag um dritten Davis-Cup-Sieg in Folge

Matteo Berrettini gewinnt sein achtes Davis-Cup-Match in Folge

Flavio Cobolli siegt nach 7 abgewehrten Matchbällen 7:6 im dritten Satz

Italien wird am Sonntag vor heimischem Publikum in Bologna um seinen dritten Davis-Cup-Sieg in Folge spielen. Auch ohne den Weltranglistenzweiten Jannik Sinner und die Nummer 8 Lorenzo Musetti erreichen die Italiener den Final. Im ersten Halbfinal bezwingen die Azzurri Belgien 2:0. Gegner wird am Sonntag Spanien oder Deutschland sein.

Matteo Berrettini (ATP 56) bringt sein Team mit einem 6:3 6:4-Sieg über Raphaël Collignon (ATP 86) auf die Siegerstrasse und feiert seinen achten Davis-Cup-Sieg in Folge. Anschliessend muss Flavio Cobolli (ATP 22) hart darum kämpfen, die Partie bereits vor einem allfälligen Doppel zu entscheiden. Er gewinnt 6:3, 6:7 (5:7), 7:6 (17:15) gegen Zizou Bergs (ATP 43), der in einem verrückten Tiebreak im entscheidenden Satz sieben Matchbälle vergibt.