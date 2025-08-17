Alcaraz bezwingt in Cincinnati angeschlagenen Zverev

Carlos Alcaraz folgt Jannik Sinner in den Final des ATP-1000-Turniers in Cincinnati, Ohio. Der Spanier bezwingt den körperlich angeschlagenen Deutschen Alexander Zverev 6:4, 6:3.

Carlos Alcaraz erreicht zum siebten Mal in Folge den Final. Foto: Mark Lyons

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Carlos Alcaraz setzte mit dem Sieg gegen Alexander Zverev, dem sechsten im zwölften Aufeinandertreffen, seine beeindruckende Serie fort. Der Weltranglisten-Zweite erreichte bei seinem siebten Turnier in Folge den Final.

Gegen Sinner spielt Alcaraz in dieser Saison zum vierten Mal um die Trophäe. Beim Turnier der Kategorie 1000 in Rom und beim French Open entschied er das Duell gegen den Südtiroler für sich, in Wimbledon behielt die Nummer 1 der Welt das bessere Ende für sich.

Der Halbfinal in Cincinnati war lediglich im hochklassigen ersten Satz eine ausgeglichene Angelegenheit. Im zweiten Durchgang hatte Alcaraz leichteres Spiel gegen Zverev, der zusehends mit seinen körperlichen Problemen zu kämpfen hatte. Nach dem dritten Game verliess der Deutsche den Platz für eine medizinische Auszeit. Die Behandlung brachte aber keine Besserung. Zverev blieb bis zum Schluss der Partie physisch handicapiert.