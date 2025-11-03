DE
Nun wartet Musetti
Wawrinka übersteht in Athen die erste Runde

Gelungener Auftakt für Stan Wawrinka ins ATP-250-Turnier von Athen: Er schlägt den in der Weltrangliste deutlich besser klassierten Holländer Botic van de Zandschulp.
Publiziert: 20:00 Uhr
|
Aktualisiert: 20:29 Uhr
Anhören
Stan Wawrinka steht in Athen in den Achtelfinals
Stan Wawrinka (ATP 159) gewinnt in der ersten Runde des ATP-250-Turniers in Athen gegen den Holländer Botic van de Zandschulp (ATP 80). Der Waadtländer siegt in drei Sätzen mit 2:6, 7:6 (7:5), 7:5.

Nachdem die ehemalige Weltnummer 3 im ersten Satz noch mit Startschwierigkeiten zu kämpfen hat, spielt Wawrinka in den folgenden beiden Sätzen auf Augenhöhe mit dem Holländer. Im entscheidenden Moment gelingt Wawrinka dann das Break zum 6:5 im dritten Satz, das er wenig später auch bestätigt.

Nach 2:20 Stunden entscheidet Wawrinka damit auch das zweite Aufeinandertreffen mit van de Zandschulp für sich. Das erste liegt bereits fünf Jahre zurück. Im August 2020 spielten die beiden an einem Challenger-Turnier in Prag gegeneinander, Wawrinka gewann mit 6:3, 6:3.

Dank dieses Sieges trifft Wawrinka nun in den Achtelfinals in Athen auf Lorenzo Musetti. Der Italiener belegt in der Weltrangliste den neunten Platz.

