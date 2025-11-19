Davis-Cup-Titelverteidiger Italien steht im Halbfinal

Auch ohne seine Topspieler Sinner und Musetti darf Italien weiter auf die erfolgreiche Verteidigung des Davis-Cup-Titels hoffen. Matteo Berrettini und Flavio Cobolli gewinnen ihre Einzel in der Viertelfinal-Begegnung gegen Österreich souverän.

1/4 Italiens Nummer 2 Matteo Berrettini feiert einen Punktgewinn Foto: ELISABETTA BARACCHI

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Titelverteidiger Italien steht im Davis Cup erneut in den Halbfinals. Der ohne seine Topspieler Jannik Sinner und Lorenzo Musetti antretende Gastgeber setzt sich am Finalturnier in Bologna im Viertelfinal gegen Österreich mit 2:0 durch.

Matteo Berrettini (ATP 56) besiegt im ersten Einzel Jurij Rodionov (ATP 177) ebenso in zwei Sätzen wie im Anschluss Flavio Cobolli (ATP 22) im Duell der beiden Nummern 1 Filip Misolic (ATP 79).

Italiens Halbfinal-Gegner am Freitag ist Belgien. Im anderen Halbfinal stehen sich die Sieger der Viertelfinalpaarungen Spanien gegen Tschechien und Argentinien gegen Deutschland gegenüber. Diese finden am Donnerstag statt.