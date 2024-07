Niederlage nach vier Sätzen Wimbledon Geheimfavorit verletzt sich bei «Becker-Rolle»

Hubert Hurkacz trifft in der zweiten Runde in Wimbledon auf Arthur Fils. Im dritten Satz setzt Hurkacz zur «Becker-Rolle» an – das mit Erfolg. Im Tiebreak vom vierten Satz wiederholt er sein Kunststück. Dieses Mal verletzt er sich bei seiner Aktion.