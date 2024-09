Niederlage nach 37 Minuten Fans buhen und pfeifen – Paire reagiert mit Küssen

Der ehemalige Weltranglisten-18. Benoit Paire geht beim Challenger in Rennes in der ersten Runde unter. Der Franzose unterliegt dem Briten Jacob Fearnley in zwei Sätzen und nur 37 Minuten, was dem Publikum überhaupt nicht passt.