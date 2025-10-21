DE
Niederlage gegen Supertalent
Titelverteidiger an Swiss Indoors schon ausgeschieden

Die Mission Titelverteidigung endet für den Franzosen Giovanni Mpetshi Perricard früh: Er scheitert in der 1. Runde am Brasilianer João Fonseca.
Titelverteidiger Giovanni Mpetshi Perricard scheitert an den Swiss Indoors früh.
Foto: Nico Ilic/freshfocus
Keystone-SDA

Der Titelverteidiger bei den Swiss Indoors in Basel scheitert bereits in der 1. Runde. Der Franzose Giovanni Mpetshi Perricard (ATP 33) unterliegt dem Brasilianer João Fonseca (ATP 46) 6:7 (6:8), 3:6.

Der gut zwei Meter grosse Mpetshi Perricard, der regelmässig mit über 230 km/h serviert, findet beim Return kein Mittel gegen Fonseca. Der 22-Jährige bleibt in der gesamten Partie ohne Breakball. Der 19-Jährige Fonseca, der im letzten Jahr die Next Gen ATP Finals für sich entschieden hat, schafft den einzigen Servicedurchbruch zu Beginn des zweiten Satzes.

Im Achtelfinal trifft die grosse brasilianische Zukunftshoffnung am Mittwoch auf den Tschechen Jakub Mensik (ATP 19), den Bezwinger des Baslers Henry Bernet.

