Nicht nur Andy Murray, auch die Deutsche Angelique Kerber beendet an den Sommerspielen in Paris ihre Karriere. Ihren Entscheid gibt Angelique Kerber am Tag vor der Eröffnungsfeier auf ihrem Instagram-Kanal bekannt.

«Ich liebe den Sport von ganzem Herzen und bin dankbar für alle Erinnerungen und Möglichkeiten, die er mir gab», schreibt die 36-Jährige. Die Spiele in Paris seien der «Schlussstrich unter der unglaublichsten Reise, die ich mir je hätte erträumen können».

Angelique Kerber gewann drei Grand-Slam-Turniere: 2016 die Australian Open und die US Open sowie 2018 Wimbledon. Vor acht Jahren war sie die Nummer 1 der Welt. Heuer gewann sie beim Comeback nach anderthalb Jahren Baby-Pause bloss noch 7 von 21 Einzeln, besiegte aber immerhin in Indian Wells mit der Lettin Jelena Ostapenko eine Top-10-Spielerin. In der Weltrangliste belegt Kerber aktuell Platz 216.