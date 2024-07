Rafael Nadal (ATP 261) erreicht an den Swedish Open in Bastad erstmals seit dem French Open 2022 wieder einen Final.

Nächster Marathon-Sieg in Schweden

Nächster Marathon-Sieg in Schweden

1/5 Rafael Nadal findet kurz vor den Olympischen Spielen zu alter Stärke zurück.

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Vier Stunden benötigte Rafael Nadal, um sich am Freitag gegen den Argentinier Mariano Navone (ATP 36) für den Halbfinal zu qualifizieren. Nicht wenige rechneten damit, dass sich Nadal nach dieser Abnützungsschlacht mit Blick auf das Olympiaturnier von Paris aus dem Turnier zurückziehen würde.

Aber Nadal traut sich wieder viel zu: Gegen den Kroaten Duje Ajdukovic (ATP 130) setzt sich Nadal erneut in drei Sätzen durch. Ajdukovic führt nach gut zehn Minuten mit zwei Breaks 3:0 und später auch im zweiten Satz mit Breakvorsprung (6:4, 1:0). Nadal setzt aber zum Steigerungslauf an und siegt in 2:14 Stunden 4:6, 6:3, 6:4. Nadals Finalgegner machen der Argentinier Thiago Agustin Tirante (ATP 121) und der Portugiese Nuno Borges (ATP 51) im zweiten Halbfinal unter sich aus.

Für den 38-jährigen Spanier ist es die erste Finalteilnahme seit etwas mehr als zwei Jahren. Im French-Open-Final von 2022 liess Nadal dem Norweger Casper Ruud in drei Sätzen (6:3, 6:3 und 6:0) keine Chance und feierte seinen 14 Sieg in Paris.