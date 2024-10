Nächste Runde im Baustreit am Zürichsee Bund stoppt Federers Bootshaus-Projekt

Roger Federers Bauprojekt am Zürichsee steht einmal mehr still: Das Bundesamt für Umwelt hat gegen den Bau des Bootshauses in Rapperswil-Jona eine Beschwerde eingereicht. Erst gerade im September bewilligten die Stadt und der Kanton das Projekt.