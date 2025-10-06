Entkräfteter Zverev scheitert auch in Schanghai früh

Alexander Zverev gelingt auch in Schanghai kein Befreiungsschlag. Die deutsche Weltnummer 3 scheidet am ATP-1000-Turnier in der chinesischen Millionenmetropole in der 3. Runde aus.

1/2 Alexander Zverev leidet auch in China. Foto: Andy Wong

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Nächste Enttäuschung für Alexander Zverev. Der Deutsche bleibt in Schanhai bereits in der 3. Runde hängen. Bei schwülheissen Bedingungen unterliegt Zverev dem ungesetzten Franzosen Arthur Rinderknech trotz Satzführung 6:4, 3:6, 2:6 und erlebt damit den nächsten Rückschlag in diesem für ihn enttäuschenden Tennisjahr. Nach 2:14 Stunden ist die Niederlage des völlig entkräfteten 28-Jährigen besiegelt.

Zverev klagt seit Wochen über Rückenprobleme. Das frühe Aus in Schanghai ist nicht die erste bittere Pleite in dieser Saison gegen Rinderknech. Schon in Wimbledon war er in der 1. Runde an der 30-jährigen Weltnummer 54 gescheitert. Im Nachgang sprach er damals offen über mentale Probleme.

Schanghai wäre für Zverev eine Chance gewesen: Der Weltranglistenerste Carlos Alcaraz verzichtete nach seinem Turniersieg in Tokio auf eine Teilnahme, Vorjahressieger Jannik Sinner musste am Sonntag gegen Tallon Griekspoor wegen Krämpfen aufgeben.