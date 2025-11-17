Bencic und Wawrinka bilden Schweizer Duo für United Cup

Beim United Cup 2026 in Australien werden Stan Wawrinka und Belinda Bencic für die Schweiz antreten. Ihre Gruppengegner heissen Frankreich und Italien.

Belinda Bencic bestreitet an der Seite von Stan Wawrinka den United Cup in Australien. Foto: KIYOSHI OTA

Darum gehts Stan Wawrinka und Belinda Bencic vertreten die Schweiz beim United Cup

Der Wettkampf für gemischte Teams findet in Australien statt

Stan Wawrinka (40) und Belinda Bencic (28) vertreten die Schweiz beim United Cup Anfang Januar in Australien. Das Duo bekommt es in seiner Gruppe mit Italien und Frankreich zu tun.

Der Wettkampf für gemischte Teams findet vom 2. bis 11. Januar statt. Wawrinka (ATP 156) und Bencic (WTA 11) bestreiten ihre Gruppen-Partien in Perth. Zweiter Austragungsort ist Sydney.

Italien tritt mit dem aufstrebenden Flavio Cobolli (23, ATP 22) und Jasmine Paolini (29, WTA 8) an. Frankreichs Equipe bilden Arthur Rinderknech (30, ATP 29) und Loïs Boisson (22, WTA 36).