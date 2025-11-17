Bencic und Wawrinka bilden Schweizer Duo für United Cup

Belinda Bencic bestreitet an der Seite von Stan Wawrinka den United Cup in Australien.
Foto: KIYOSHI OTA
- Stan Wawrinka und Belinda Bencic vertreten die Schweiz beim United Cup
- Der Wettkampf für gemischte Teams findet in Australien statt
- Austragungsorte sind Perth und Sydney, vom 2. bis 11. Januar
Stan Wawrinka (40) und Belinda Bencic (28) vertreten die Schweiz beim United Cup Anfang Januar in Australien. Das Duo bekommt es in seiner Gruppe mit Italien und Frankreich zu tun.
Der Wettkampf für gemischte Teams findet vom 2. bis 11. Januar statt. Wawrinka (ATP 156) und Bencic (WTA 11) bestreiten ihre Gruppen-Partien in Perth. Zweiter Austragungsort ist Sydney.
Italien tritt mit dem aufstrebenden Flavio Cobolli (23, ATP 22) und Jasmine Paolini (29, WTA 8) an. Frankreichs Equipe bilden Arthur Rinderknech (30, ATP 29) und Loïs Boisson (22, WTA 36).
