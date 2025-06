Ist beim Comeback nach sieben Wochen Zwangspause chancenlos: Belinda Bencic. Foto: Getty Images

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Belinda Bencic kehrt mit einer Niederlage auf die WTA-Tour zurück. Die Ostschweizerin verliert in der 1. Runde des Rasen-Turniers in Bad Homburg gegen die Russin Jekaterina Alexandrowa 1:6, 2:6.

Das Duell mit Alexandrowa (WTA 18) ist der erste Ernstkampf von Bencic (WTA 37) seit sieben Wochen. Anfang Mai zwang sie eine Armverletzung beim Turnier in Rom in der 1. Runde gegen die Griechin Maria Sakkari zur Aufgabe. Wegen der Probleme musste die Olympiasiegerin danach auch auf die Teilnahme am French Open verzichten.

Im achten Vergleich mit Alexandrowa muss sich Bencic zum vierten Mal geschlagen geben. Die Chance, mit Blick auf das dritte, am nächsten Montag beginnende, Grand-Slam-Turnier des Jahres in Wimbledon weitere Match-Praxis zu erlangen, hat sie nie.

Am einseitigen Verlauf der Partie ändert auch ein rund einstündiger Unterbruch wegen Regens zu Beginn des zweiten Satzes nichts. Alexandrowa sorgt mit zwei weiteren Servicedurchbrüchen abermals für klare Verhältnisse.