Venus Williams kehrt auf die Tour zurück.

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Die 44-jährige Amerikanerin erhält für das Masters-1000-Turnier in Kalifornien im März eine Wildcard, wie der Veranstalter verlauten liess.

Die Schwester der bereits zurückgetretenen Serena Williams hatte zuletzt vor knapp einem Jahr Tennisturniere bestritten. Sowohl in Indian Wells als auch anschliessend in Miami war Venus Williams in der 1. Runde ausgeschieden. In der Weltrangliste ist die ehemalige Nummer eins heute auf Platz 974 klassiert.