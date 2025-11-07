Rybakina erste Finalistin an WTA Finals

Jelena Rybakina steht an den WTA Finals in Riad als erste Finalistin fest. Die Kasachin bezwingt im Halbfinal die Amerikanerin Jessica Pegula in drei Sätzen 4:6, 6:4, 6:3.

Die Kasachin Jelena Rybakina steht erstmals im Endspiel der WTA Finals. Foto: Fatima Shbair

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Rybakina, die bereits alle drei Gruppenspiele gewonnen hat, erzielt damit ihr bestes Ergebnis am WTA Masters, an dem sie zum dritten Mal in Folge teilnimmt. Die Kasachin, die sich als letzte Spielerin das Ticket für das Saisonfinale der besten acht Tennisspielerinnen des Jahres gesichert hat, musste im Halbfinal gegen Pegula jedoch hart kämpfen, ehe sie nach einem Satzrückstand gegen die Weltnummer 5 aus den USA doch noch den Sieg davontrug.

Um das zweite Final-Ticket duellieren sich am Freitagabend die Weltranglistenerste Aryna Sabalenka aus Belarus und die Amerikanerin Amanda Anisimova (WTA 4). Sabalenka ist wie Rybakina ungeschlagen in die Halbfinals eingezogen.