Obwohl sich Novak Djokovic Anfang Juni eine Knieverletzung zugezogen hat, wird der Serbe Ende Juli am olympischen Tennisturnier teilnehmen. Olympia-Gold fehlt Djokovic in seiner Titelsammlung noch.

Djokovic will endlich nach Olympia-Gold greifen

1/5 Novak Djokovic wird für Serbien an den Olympischen Spielen in Paris diesen Sommer dabei sein.

Lino Dieterle Redaktor Online Sport

Novak Djokovic (37) wird bei den Olympischen Spielen in Paris (26. Juli bis 11. August) dabei sein. Das Olympische Komitee Serbiens bestätigt den 24-fachen Grand-Slam-Sieger neben Dusan Lajovic (33) als Teilnehmer des Tennisturniers auf dem Gelände von Roland Garros.

Für Djokovic wird es nach 2008, 2012, 2016 und 2021 die fünfte Teilnahme an Olympischen Spielen – die Goldmedaille blieb ihm dabei bislang verwehrt. 2008 gewann der Serbe in Peking Bronze.

Die Voraussetzungen, um in Paris die letzte Lücke in seinem Palmarès zu füllen, sind nicht ideal. Vor rund zwei Wochen verletzte sich Djokovic im French-Open-Achtelfinal gegen den Argentinier Francisco Cerundolo am Meniskus und musste sich einer Knie-OP unterziehen. Dennoch ist klar: Für den «Djoker» zählt bei den Olympischen Spielen nur die Goldmedaille.