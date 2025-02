Comeback von Venus Williams (44) geplatzt

Mehr Werbe- als Tennis-Star: Venus Williams. Foto: Getty Images for Dove

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Venus Williams kehrt zumindest vorläufig nicht auf die Tour zurück. Die 44-jährige Amerikanerin nimmt das Angebot einer Wildcard für das WTA-1000-Turnier in Indian Wells in Kalifornien nicht an.

Gemäss dem deutschen Turnierdirektor Tommy Haas hat die einstige Weltranglisten-Erste und Gewinnerin von sieben Grand-Slam-Events ihre Absage nicht begründet. Erst am Mittwoch hatten die Veranstalter von Indian Wells das Comeback der Tennis-Legende angekündigt.

Letztmals auf der Tour trat Venus Williams vor einem knappen Jahr an. Sowohl in Indian Wells als auch in Miami, ebenfalls bei einer Veranstaltung der Kategorie 1000, schied sie in der 1. Runde aus. Im aktuellen Ranking nimmt Venus Williams Platz 975 ein.