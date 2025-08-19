Belinda Bencic verliert mit Alexander Zverev im Mixed-Wettbewerb der US Open gegen das US-Duo Danielle Collins/Christian Harrison nach zwei Sätzen.

Belinda Bencic hatte mit Alexander Zverev beim Mixed-Wettbewerb der US Open nicht viel zu melden. (Archivbild) Foto: keystone-sda.ch

Belinda Bencic und Alexander Zverev haben im reformierten Mixed-Wettbewerb der US Open nur ein kurzes Gastspiel gegeben. Im Achtelfinal unterlagen die beiden dem US-Duo Danielle Collins/Christian Harrison 0:4, 3:5. Drei Tage, nachdem Zverev im Halbfinal von Cincinnati völlig entkräftet gegen Carlos Alcaraz verlor, fehlte dem Hamburger noch die Spritzigkeit.

Bencic und Zverev kennen sich seit Kindheitstagen. Beide haben 2021 in Tokio die Olympische Goldmedaille gewonnen. Eigentlich sollte das Duo beim Mixed-Wettbewerb im Auftaktmatch gegen den italienischen Weltranglistenersten Jannik Sinner und die Tschechin Katerina Siniakova ran, Sinner sagte den Start aber aus gesundheitlichen Gründen ab. Collins und Harrison rückten nach und bestraften die Fehler der häufig schlecht abgestimmten Zverev und Bencic gnadenlos.

Für Zverev liegt der Fokus nun voll auf dem Einzel, das am Sonntag beginnt. Der 28-Jährige jagt in New York seinem ersten Grand-Slam-Titel hinterher, in Toronto und Cincinnati hatte er zuletzt aufsteigende Form bewiesen – aber bei heissen Temperaturen auch körperliche Defizite offenbart, die sich in Atem- und Kreislaufproblemen äusserten.

Der Mixed-Wettbewerb, der im Vorfeld für Diskussionen gesorgt hatte, endet am Mittwoch. Das Turnier wurde modifiziert und wird an zwei Tagen mit nur 16 Teams durchgezogen. Auch die Nominierungskriterien wurden geändert: Neben den Topspielern der Tour, die sich über ihre Ranglistenposition qualifiziert haben, gab es Wildcards.